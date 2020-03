Niespokojnie we Wrocławiu. Stan kilku zakażonych pacjentów jest bardzo ciężki

Stan trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, a hospitalizowanych przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, jest bardzo ciężki. Łącznie na Dolnym Śląsku zakażenia stwierdzono u 101 osób. Pod względem liczby potwierdzonych przypadków to trzecie województwo w kraju.

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie. Poniedziałek był pod względem liczby nowych przypadków zakażeń rekordowy (115). We wtorek do południa liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 to już 774. Tego samego dnia o 2 wzrósł też tragiczny bilans ofiar śmiertelnych. Łącznie w Polsce zmarło już 10 osób chorych na Covid-2019.

Niestety zakażonych przybywa, a część z nich jest w bardzo ciężkim stanie. Niespokojnie jest m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Na tamtejszym OIOM-ie leżą trzy zakażone osoby. Ich stan lekarze określają jako bardzo ciężki. To mężczyźni w starszym i średnim wieku, również z chorobami towarzyszącymi.

W tym samym szpitalu jest jeszcze jeden pacjent, którego stan jest poważny. - To mężczyzna w średnim wieku, który jest obciążony również innymi chorobami – przekazała we wtorek rzeczniczka placówki Urszula Małecka. Łącznie w szpitalu leczonych jest 61 pacjentów, w tym 24 z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Nowatorska metoda leczenia Covid-2019 we Wrocławiu

Szpital przy Koszarowej we Wrocławiu jest szpitalem zakaźnym, jednoimiennym. 13 marca ordynator oddziału zakaźnego tego szpitala, prof. Krzysztof Simon, poinformował, że - po analizie danych z Chin i Japonii - rozpoczyna w szpitalu podawanie pacjentom z COVID, którzy są w średnim lub ciężkim stanie, m.in. leków na HIV i malarię.

To jest jedna z koncepcji terapeutycznych, to są 33 leki mieszane w różnych sytuacjach. Stan żadnego z pacjentów objętych tą terapia nie uległ pogorszeniu

- powiedział w poniedziałek dziennikarzom lekarz. Dodał, że obecnie leki te podawane są ośmiu pacjentom leczonym we wrocławskim szpitalu.

RadioZET.pl/PAP