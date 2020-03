Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce został potwierdzony przez ministra zdrowia w środowy poranek. Łukasz Szumowski poinformował, że na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze hospitalizowany jest pacjent, u którego wykryto zakażenie wirusem Covid-19 z chińskiego Wuhan. Mężczyzna przyjechał do kraju z Niemiec. Pacjent wrócił z karnawału w Nadrenii Północnej Westfalii. Stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny.

Koronawirus w Szczecinie? Badania wykluczyły grypę

Dwie osoby z podejrzniem zakażenia koronawirusem trafiły do szpitala wojewódzkiego z objawami grypowymi, są w dobrym stanie - poinformował p.o. rzecznika placówki Mateusz Iżakowski.

Przeprowadzone badania wykluczyły u tych pacjentów grypę. Pobrano od nich próbki do testów na obecność koronawirusa, które wysłane zostały do Państwowego Zakładu Higieny.

Jak informowano w środę, testy wykluczyły obecność koronawirusa u dwóch pozostałych pacjentek, które przebywały na oddziale zakaźnym oraz u dwóch dziewcząt z Polic. Także w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie przebywają dwie osoby w związku z podejrzeniem koronawirusa.

Koronawirus w Polsce i Europie

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według najnowszych danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.

Koronawirus pojawił się w ponad 70 krajach na świecie. Wśród krajów europejskich są to m.in.: Francja, Wielka Brytania, Chorwacja czy Czechy. W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech, gdzie stwierdzono ponad 2 tys. zakażeń i 79 zgonów. Wirus dotarł także do Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP