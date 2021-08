Koronawirus. Szczyt czwartej fali opóźni się. Nowa prognoza resortu zdrowia

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie tydzień do tygodnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (24 sierpnia), że badania potwierdziły 233 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło osiem osób z Covid-19. Tydzień temu, 17 sierpnia, resort ministra Adama Niedzielskiego informował o 221 nowych zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 10 sierpnia, o 200 przypadkach.

Koronawirus w Polsce. Wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był pytany w TVP Info o aktualne dane epidemiczne. – Widzimy tydzień do tygodnia, a to jest najlepsze porównanie, że mamy wzrost w granicach pięciu procent. Jeszcze niedawno te wzrosty były w granicach 20-25 proc. To spowolnienie nie oznacza jednak, że spowalnia epidemia – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

– Zachwianie trendu, jak nas już nauczyła epidemia, co jakiś czas ma miejsce. Na pewno jesteśmy u początku czwartej fali. Nikt nie może mieć wątpliwości, że czwarta fala się zbliża i musimy być do niej przygotowani – podkreślił.

Szczyt czwartej fali opóźni się. Nowa prognoza resortu zdrowia

Andrusiewicz pytany o możliwy szczyt czwartej fali wskazał, że do niedawna wszystkie prognozy mówiły, iż może on nastąpić na przełomie września i października. – Biorąc pod uwagę dzisiejsze i ostatnio tygodniowe spowolnienie myślę, że ten szczyt może się przesunąć na październik – ocenił rzecznik MZ.

Zastrzegł, że należy pamiętać, iż przed nami początek roku szkolnego 2021/2022, koniec sezonu urlopowego, co wiązać się będzie z większą mobilnością i zwiększoną liczbą interakcji, co rodzi ryzyko większej transmisji koronawirusa.

– Naszą ochroną przed tą zwiększoną transmisją powinny być szczepienia. Liczymy, że od pierwszego września […] ''ruszą z kopyta''. Wakacje, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, to okres wyciszenia szczepień. Liczymy, że teraz ludzie powrócą do szczepień, tym bardziej że w szkołach rozpoczną się szczepienia dzieci, a także rodziców – dodał.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl