Koronawirus: Szkoły w Polsce zostaną zamknięte? „W grę wchodzą dwa warianty”

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Koronawirus w Polsce dociera do kolejnych województw. W środę rano potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Przypadek zakażenia koronawirusem u kobiety w Łańcucie jest pierwszym w województwie podkarpackim.

Koronawirus. Szkoły w Polsce zamknięte?

W środę odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego dotyczące koronawirusa. Na godz. 10 zaplanowana jest konferencja prasowa.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pytany w Polsat News o ewentualne zamykanie szkół i uczelni z powodu koronawirusa, zaznaczył, że w dyskusji na ten temat są rozważane dwa warianty:

zamykanie strefowe, czyli na obszarze powiatu czy miasta z dużą ilością zakażeń,

wprowadzenie zamykanie szkół na terenie całego kraju.

Jak zaznaczył, oba warianty rodzą określone reperkusje. Solach dodał, że prezydent podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego "sondował reakcję ugrupowań opozycyjnych". - One były w sumie pozytywne co do tego, że działania powinny być zdecydowane - powiedział szef BBN.

Pytany, ku któremu z tych dwóch wariantów składania się prezydent, odparł, że do tej pory nie ma decyzji.

W grę wchodzą dwa warianty. Albo stopniowo to znaczy tam, gdzie jest miasto, powiat, obszar na terenie którego występuję koronawirus, tam powinno się zamknąć wszystkie szkoły, przedszkola

- mówił. Na uwagę, że tak powinno się stać w Warszawie odparł, że "dzisiaj na ten temat będzie dyskutował rządowy zespół zarządzania kryzysowego".

RadioZET.pl/PAP