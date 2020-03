Szkoły będą zamknięte dłużej. MEN każe realizować podstawę, a co z egzaminami?

Rząd wprowadza stan epidemii w Polsce i ogłasza, że szkoły będą zamknięte do Wielkanocy. Uczniowie wrócą na lekcje wstępnie w połowie kwietnia, ale uczyć mają się już teraz - zdalnie. MEN zarządziło, że nauczyciele i tak muszą zrealizować w tych warunkach podstawę programową. Uczniowie, rodzice i nauczyciele pytają: jak? a co z egzaminami?

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. Rząd zdecydował w piątek o wprowadzeniu stanu epidemii. - Te trudne decyzje i odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków są decyzjami ratującymi życie - powiedział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Jedną z decyzji, jaką podjęto w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, jest ta o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach, żłobkach, przedszkolach i uczelniach wyższych.

Szkoły miały być zamknięte do 25 marca, ale ostatecznie uczniowie i studenci mają wrócić na lekcję dopiero po Wielkanocy.

To trudna decyzja, ale ważna i potrzebna, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa

- powiedział premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, szkoły będą zamknięte do 14 kwietnia.

Koronawirus a egzaminy. Matury odbędą się w terminie?

Czy w związku z zamknięciem szkół trzeba będzie przesunąć egzaminy, a nawet zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji? Jak zapewnia MEN, nie.

Mówił o tym zresztą już kilka dni temu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak tłumaczył w Polskim Radiu, terminy egzaminów mogą zostać przesunięte, ale tylko w przypadku zawieszenia zajęć w szkołach do okresu poświątecznego. Na razie jednak, jak dowiedzieliśmy się w piątek, rząd nie bierze tego pod uwagę.

Szkoły zamknięte do Wielkanocy, a nauczyciele mają realizować podstawę programową

Szkoły pozostają zamknięte do połowy kwietnia, ale uczniów obowiązuje e-nauka. Szef MEN Dariusz Piontkowski mówił w piątek, że obecnie nauczanie zdalne realizuje "przytłaczająca większość", bo ponad 90 proc. polskich szkół. Skąd to wie? Jak podaje ZNP, Piontkowski przekazał dane uzyskane na podstawie błyskawicznej ankiety przeprowadzonej z czwartku na piątek.

Tymczasem MEN podjęło ważną decyzję. Zmienia zasady i wprowadza nowe regulacje prawne.

Wprowadzimy obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardzo systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami i jeżeli będzie taka potrzeba wystawiać im oceny

- powiedział Piontkowski.

MEN na konferencji ponownie powiedział o zawieszeniu zajęć dydaktycznych. Jednocześnie zapowiada realizację podstawy programowej. To się wyklucza

- uważa szef ZNP Sławomir Broniarz.

Nauka na odległość. Jak to ma właściwie wyglądać?

Z rozporządzenia MEN wynika, że za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele "mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość".

Jak czytamy, nauka prowadzona na odległość może być realizowana:

z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl),

z wykorzystaniem materiałów Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej,

z wykorzystaniem materiałów emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TVP i Polskiego Radia

"W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu" - dodało ministerstwo.

Dalsze ustalenia dotyczą m.in. oceniania pracy ucznia, organizacji kształcenia ustawicznego i specjalnego, a także kształcenia na odległość z przedmiotów zawodowych. "Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020" - podało MEN. Nowe przepisy, związane z obecną epidemią koronawirusa, będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia.

Szkoły zamknięte, a co z wynagrodzeniem nauczycieli?

Resort edukacji przekazał w komunikacie, że to "zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia". MEN dodało, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za pracę "w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień".

"Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe" - głosi komunikat, który dotyczy również zasad dotyczących pracowników administracji i obsługi placówek. Całe rozporządzenie MEN można przeczytać na stronie internetowej resortu.

RadioZET.pl/PAP/MEN/ZNP