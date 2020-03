Minister zdrowia apeluje do uczniów: To nie jest czas ferii, to czas kwarantanny

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Szkoły i przedszkola odwołują lekcje od czwartku, a od poniedziałku zawieszą również funkcje opiekuńcze i pozostaną zamknięte.

Łukasz Szumowski pytany, jak mają spędzać czas osoby pozostające na kwarantannie społecznej powiedział: "Należy zachować daleko idący zdrowy rozsądek".

Podstawowa zasada przebywania w społecznej kwarantannie przy zawieszeniu działalności szkół, instytucji kultury, polega na tym, żeby unikać skupisk ludzkich. Czyli na przykład wyjść na spacer - tak, ale już przejeżdżanie autobusem z miejsca na miejsce - zdecydowanie nie

- powiedział Szumowski. Dodał, że nie tylko szkoły są miejscem, gdzie może dojść do wymiany wirusa.

Przypominam, że jeżdżąc do szkoły i ze szkoły, kilka milionów dzieci razem z opiekunami zwykle podróżowało codziennie - dwukrotnie. To jest ogromna możliwość stykania się z ludźmi chorymi Łukasz Szumowski

Minister zdrowia zaapelował do uczniów: ''To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych''. Jak dodał, ten błąd popełniono we Włoszech, gdzie młodzież wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji.

