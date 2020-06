Jeśli chcemy przekroczyć granicę z Czechami, musimy udowodnić, że nie mieszkamy na Śląsku. A jak jest w Polsce? Polacy wybierają głównie krajowe kierunki, planując wakacje w tym roku. Czy wszyscy czekają na Ślązaków z otwartymi ramionami? Przeczą temu wpisy na podróżniczych forach w sieci, które zamieścił Onet.

Z dyskusji, które dotyczą usług hotelarskich, wynika, że Ślązacy obawiają się na urlopach o swoje samochody. Portal Onet Podróże przytoczył wypowiedź recepcjonisty jednego z nadmorskich hoteli.

W rozmowie z redakcją tłumaczył, że turyści ze Śląska pytają, czy mogą pojechać autem do centrum miejscowości, ponieważ boją się, że ktoś przebije im opony w aucie. "Zrobiłem wielkie oczy, bo nie miałem pojęcia, o czym mówią" - podsumował mężczyzna.

O tym, jak poważne są obawy Ślązaków, świadczy kolejna rozmowa, którą pracownik hotelu odbył przez telefon. Turysta, który wynajął pokój na dłuższy okres, pytał, czy recepcjonista może polecić mu parking strzeżony. Chciał zachować ostrożność, ponieważ słyszał od znajomych, którzy wcześniej spędzali urlop na Pomorzu o "oblewaniu samochodu kwasem".

O kolejnych problemach mieszkańców Śląska poinformował europoseł Łukasz Kohut, założyciel Śląskiej Tarczy Antydyskryminacyjnej. Od 3 czerwca, czyli od momentu, kiedy pomysł zaczął działać, z Kohutem skontaktowało się już kilka osób.

Jak relacjonował europoseł, jeden z przypadków dyskryminacji Ślązaków dotyczył osoby, która zarezerwowała nocleg w pensjonacie w Szklarskiej Porębie.

– opowiadał w rozmowie z Onet Podróże Kohut.

To niejedyny taki przypadek. "Jeden z górników poinformował także o porysowaniu samochodu, które jest na śląskich rejestracjach i namalowaniu napisu "COVID" w jednej z nadmorskich miejscowości" - mówił europoseł.

O obawach Ślązaków wie dobrze pani Agnieszka, na co dzień mieszkająca w Rybniku, która prowadzi pensjonat w nadmorskich Chłopach. Na facebookowych grupach dotyczących Śląska uspokajała swoich "sąsiadów", pisząc, że "Bałtyk jest dla wszystkich".

Kochani, nikt tu nie skreśla Ślązaków, nie niszczy im aut i co lepsze, można zjeść tanio, a dobrze. Nie mam pojęcia, skąd te bzdury! Mamy mnóstwo telefonów z pytaniami i obawami. Ja się tu z niczym takim nie spotkałam. Jeżdżę także na tablicach SR do Koszalina na zakupy, zostawiam samochód na parkingach i cisza... Jeżeli ktoś wam odmówi pobytu, cóż, widocznie na was nie zasługuje. Spokojna wasza, Bałtyk jest dla wszystkich