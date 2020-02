Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu ub. roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Epidemia rozprzestrzeniła się na wiele krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię.

Polskie władze: w Polsce nie potwierdzono wystąpienia koronawirusa

W Polsce na razie nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, aczkolwiek do szpitali w całym kraju trafiło już ponad 20 osób, u których podejrzewano jego wystąpienie. Były to głównie osoby wracające z Azji i Włoch bądź takie, które miały kontakt z osobami przebywającymi w tych państwach.

Polskie władze i służby uruchomiły specjalną infolinię informacyjną na temat koronawirusa, zapewniają też, że kraj jest przygotowany na jego ewentualne wystąpienie. Nie zmienia to jednak faktu, że niektóre instytucje wdrożyły już własne procedury prewencyjne. Mowa o np. niektórych polskich uczelniach wyższych.

Kraków: UJ wstrzymuje wymiany studentów i pracowników z niektórymi państwami

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak poinformowała uczelnia we wtorkowym komunikacie, państwa z którymi wstrzymano wymianę, to: Chiny i Hongkong, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam i Singapur, a także północne Włochy, w szczególności rejonu Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilii Romanii, Lacjum. Decyzja obowiązuje od wtorku aż do odwołania.Uczelnia wskazała, że jeśli pracownicy, doktoranci i studenci UJ przebywający w tych państwach zdecydują się skrócić pobyt i wyrażą chęć powrotu, proszeni są o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UJ.

"Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a światowe służby sanitarne podkreślają, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, Kolegium Rektorskie UJ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych" - napisano w komunikacie.

UM w Lublinie wstrzymuje rekrutację na studia anglojęzyczne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zdecydował z kolei o wstrzymaniu do odwołania naboru na studia anglojęzyczne. Decyzja o wstrzymaniu rekrutacji może być zmieniona w zależności od rozwoju sytuacji.

Chodzi o nabór na pierwszy rok studiów rozpoczynający się w październiku. Rzecznik prasowy uczelni dr Włodzimierz Matysiak podkreślił, że w zależności od sytuacji, decyzja o wstrzymaniu rekrutacji może być zmieniona, ale zmiana ta „może nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu”.

Na lubelskim Uniwersytecie Medycznym studiuje ok. 1200 studentów zagranicznych. „Nie mamy studentów z Chin kontynentalnych” – zaznaczył Matysiak. Uniwersytet prowadzi jednolite studia magisterskie w języku angielskim na wydziałach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym.

Łódź: zezwolenie na dwa tygodnie opuszczenia zajęć bez konsekwencji

Studenci wracający z ferii z jednego z krajów, gdzie występuje koronowirus SARS-CoV-2, mogą bez konsekwencji opuścić dwa tygodnie zajęć - tak zdecydowały natomiast władze Uniwersytetu Łódzkiego. Apelują też, aby wszyscy, których to rozporządzenie dotyczy, zwracali oni szczególną uwagę na stan zdrowia.

Jak informują władze uczelni, dotyczy to studentów powracających z Chin, Iranu, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch, którzy przebywali w tych krajach w lutym 2020 r. oraz przyjeżdżających w ramach programów wymiany bilateralnej i Erasmus+.

„W trosce o państwa dobre samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że na okres najbliższych dwóch tygodni są państwo zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęć zaplanowanych na uczelni oraz praktyk poza nią”

– napisano w komunikacie. Nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podróży. O decyzji powiadomieni są wszyscy dziekani wydziałów i wykładowcy.

RadioZET.pl/PAP