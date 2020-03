W bankomatach brakuje pieniędzy? Glapiński: „gotówki mamy nieprzebrane ilości”

Koronawirus od wielu dni daje się we znaki klientom sklepów, ale też banków. Internauci donoszą, że w bankomatach brakuje banknotów. Banki z kolei uspokajają i zapewniają, że pieniądze są stale dowożone. - Fizycznej gotówki mamy nieprzebrane ilości – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

W obliczu epidemii koronawirusa Polacy zaczęli robić zakupy na zapas, ale też na zapas wypłacają gotówkę. Przed bankami i bankomatami tworzą się długie kolejki, a internauci narzekają, że wiele bankomatów jest nieczynnych, albo po prostu nie ma w nich pieniędzy.

„Pieniądze do bankomatów są wydawane przez Narodowy Bank Polski na bieżąco, bez opóźnień i ograniczeń. Nie zabraknie ich dla żadnego klienta banku” – informował już pod koniec ubiegłego tygodnia bank centralny. – To jest silny bank, potężny bank jak na nasze możliwości – mówił w środę podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Niepotrzebne są niepokoje dotyczące zaopatrzenia bankomatów w gotówkę i banków w gotówkę. […] Zaopatrzymy bankomaty w taką ilość gotówki, jaka będzie potrzebna. System bankowy jest stabilny, dobrze zaopatrzony w kapitał

- zapewnił prezes NBP i podkreślił: „pieniędzy w bankomatach nie zabraknie. Fizycznej gotówki mamy nieprzebrane ilości”.

O tym, że pieniędzy w bankomatach nie zabraknie, zapewniła też potem minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przy okazji podkreśliła też, że tak jak i gotówki, nie zabraknie też żywności. - Nie ma sensu kupowanie na zapas – zwróciła się do Polaków.

Koronawirus w Polsce

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia do środy do godziny 15 wynika, że w Polsce potwierdzono dotąd 251 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 5 osób zmarło. Warto też wspomnieć, że 1 osoba wyzdrowiała. To "pacjent-zero" leczony w szpitalu w Zielonej Górze.

Niestety dynamika rozprzestrzeniania wirusa rośnie. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przewiduje, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrową liczbę osób zakażonych koronawirusem. Szczegółowa mapa zakażeń koronawirusem w Polsce jest dostępna na stronie zdrowie.radiozet.pl.

