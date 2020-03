WOŚP pomoże w walce z koronawirusem. Owsiak: „To bardzo nowoczesny sprzęt”

WOŚP pomoże w walce z koronawirusem w Polsce. 100 łóżek do intensywnej terapii trafi do końca kwietnia do specjalnych szpitali zakaźnych. ''To bardzo nowoczesny sprzęt, o łącznej wartości ponad 3,2 mln. złotych'' - poinformował w czwartek Jurek Owsiak.