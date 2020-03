Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jurek Owsiak poinformował w poniedziałkowy poranek, że Fundacja WOŚP zamówiła 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB). Na pakiet składają się:

kombinezon,

buty,

panoramiczne gogle,

rękawiczki,

worek na odpady,

czyli to, czego dzisiaj najbardziej potrzebują walczący z koronawirusem lekarze i personel medyczny.

Fundacja WOŚP przeznaczyła na ten zakup blisko 16.000.000 złotych. Jednocześnie informujemy, że stworzyliśmy fundusz interwencyjny, wychodząc naprzeciw propozycjom bardzo wielu firm, które chciałyby wspomóc walkę z koronawirusem. W pierwszym szeregu stanęli nasi partnerzy, z którymi od wielu lat współpracujemy

- napisał na Facebooku Jurek Owsiak. Prezes Fundacji poinformował również, że polskie laboratorium Oncolab przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - całkowicie wyposażone w sprzęt przez WOŚP, od poniedziałku 23 marca zaczyna wykonywać testy na koronawirusa.

1000 takich testów laboratorium otrzymało z Ministerstwa Zdrowia. My dodatkowo zakupimy specjalistyczne urządzenie – analizator, który pozwoli laboratorium wykonywać testy na 3 zmiany. Wielkie dzięki dla całej załogi, która podjęła się takiej pracy!

- dodał Owsiak.

W zeszłym tygodniu WOŚP zakupiła 100 łóżek do intensywnej terapii, które do końca kwietnia trafią do specjalnych szpitali zakaźnych. Na ten cel przeznaczono ponad 3,2 mln. złotych

Fundacja WOŚP stworzyła też stronę, gdzie mozna zwrócić się o pomoc. Wolontariusze Pokojowego Patrolu wyprowadzą psa, zrobią zakupy i wykupią leki.

