Wzrost zachorowań na COVID-19 pogarsza sytuację w szpitalach w dobie czwartej fali zakażeń. Wiceminister zdrowia poinformował w Polskim Radiu o ponad 9,5 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

- Mieliśmy cztery dni wolne od pracy, więc myślę, że ten dzisiejszy wynik poniżej 10 tysięcy na pewno nie odzwierciedla sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju – ocenił w Programie Pierwszym Polskiego Radia Kraska.

Przybywa chorych na COVID-19, w tym dzieci. "To odbija się na szpitalach"

Mimo tych czterech dni wolnych, mamy wzrost o 30 proc. względem ostatniego poniedziałku. To odbija się na szpitalach, w ciągu ostatniej doby przybyło 550 chorych osób – mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia.

Przed tygodniem, w poniedziałek 8 listopada, MZ informowało o 7314 zakażeniach. Kraska zauważył, że także w szpitalach przybywa pacjentów z COVID-19. – W tej chwili w polskich szpitalach przebywa 14 123 osób, to bardzo dużo – podkreślił Kraska.

Zapytany o chorowanie dzieci na COVID-19 w dobie czwartej fali Kraska odpowiedział, że młodzi ludzie coraz częściej przechodzą infekcję, co ma związek z okresem jesienno-zimowym. – Jest więcej zakażonych dzieci niż w poprzednich falach. Do tego mamy jesień, zakażenia wirusem RSV u dzieci. Obserwujemy to w oddziałach pediatrycznych. Widać to zwłaszcza u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czasem mają współistniejący COVID-19 i wirus RSV. Samo zakażenie (koronawirusem, przyp.) dzieci wciąż przechodzą łagodniej, ale powinniśmy mieć z tyłu głowy, że niektóre mogą przejść chorobę ciężej – komentował wiceminister Kraska.

RadioZET.pl/Polskieradio24.pl/