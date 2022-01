Od kilku miesięcy trwa w Polsce czwarta fala koronawirusa. Choć w ostatnich kilkunastu dniach liczba zakażeń nie przekraczała (jak chociażby na początku grudnia) 20 tysięcy, to wciąż utrzymuje się stosunkowo wysoka (sięgająca kilkuset) liczba zgonów na COVID-19.

Wiceszef MZ podał nowe dane o zakażeniach. Coraz więcej przypadków Omikrona

Najnowsze dane przedstawił w rozmowie z Polsat News Waldemar Kraska. - Mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem, 433 osoby zmarły - poinformował wiceminister zdrowia. Wspomniał również o potwierdzonych 65 przypadkach wariantu Omikron. Przypomnijmy, że dzień wcześniej w Polsce były potwierdzone 52 przypadki.

Jak zaznaczył Kraska, porównując tydzień do tygodnia, jest to kolejny dzień, kiedy widać wzrost nowych przypadków. - Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej - powiedział Kraska. Dodał, że wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusem.

433 osoby przegrały walkę z koronawirusem. Z tego ponad 320 osób to są osoby niezaszczepione. Celowo to powtarzam, bo ile osób zmarło, a nie były zaszczepione, to jest liczba porażająca. To są osoby, które mogły w ogóle nie trafić do szpitala Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Zaapelował jednocześnie do Polaków o szczepienie się. - To naprawdę jest w tej chwili jedyna metoda, abyśmy się uchronili przed hospitalizacją czy zgonem, to są oczywiście szczepienia - dodał.

RadioZET.pl/PAP (A. Zbieg)