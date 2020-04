Jak dowiedział się portal money.pl, we wrocławskiej komendzie wojewódzkiej zorganizowano uroczystość z okazji wręczenia awansów. W samym środku pandemii koronawirusa, w siedzibie dolnośląskiej policji miało się zebrać 100 osób, w tym orkiestra, a uczestniczy mieli nie zachowywać dystansu, ani nie mieć maseczek. Sprawę bada już centrala.

Informacja na temat uroczystości ukazała się 1 kwietnia na stronie internetowej dolnośląskiej policji. Możemy tam znaleźć dokumentację zdjęciowo oraz opis, świadczący o tym, że spotkanie wiązało się "z podziękowaniami dla funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego przechodzących na emeryturę oraz z mianowaniem, powołaniem i powierzeniem, a także zwolnieniem z powierzenia obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego".

Wrocław: uroczystość na 100 osób

Jednak nie cel, a okoliczności tego wydarzenia napawają niepokojem. Jak bowiem jako pierwszy ustalił portal money.pl, w samym środku pandemii koronawirusa dolnośląska policja zorganizowała uroczystość, w trakcie której nie zachowano stosownych zasad bezpieczeństwa.

Tam było nawet do 100 funkcjonariuszy. Mało tego, grała orkiestra. Wszystko to w auli w KWP. Oczywiście bez masek, rękawiczek i zachowania zalecanej w rozporządzeniu odległości

- mówi w rozmowie z portalem jeden z uczestniczących w imprezie policjantów, pragnący zachować anonimowość. Jak w takim razie zapatrują się na tę sytuację przełożeni? Na razie wiadomo, że sprawę bada Biuro Kontroli i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Rzecznicy komendy oraz KGP komentują

Portal tvn24.pl skontaktował się z rzecznikiem dolnośląskiej policji. Nadkom. Kamil Rynkiewicz nie udzielił szczegółowej odpowiedzi na pytania dotyczące liczby uczestników, ograniczając się do stwierdzenia, że "taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nawet pomimo tego, że podczas odprawy zachowano wszelkie środki ostrożności i higieny". Zapewnił również, że takie sytuacje w przyszłości nie będą się powtarzać.

Z kolei Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji, zapewnił, że centrala wyjaśnia sprawę, dodając, że zdecydowanie nie jest to czas, by "organizować uroczyste narady z podwładnymi”. On także zapewnił, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i również się nie powtórzą i że najważniejsza w tym momencie jest "solidarność i odpowiedzialność".

