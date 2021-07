Koronawirus. Wskaźnik R dla Polski rośnie. Niedzielski zapowiada wzrost zakażeń

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce tydzień do tygodnia zaczęła rosnąć. Ostatniej doby wykonano ponad 23,5 tys. testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, w tym 16,1 tys. testów antygenowych. Wykryto 67 nowych przypadków Covid-19. Tydzień temu, 12 lipca, resort zdrowia raportował o 44 zakażeniach.

Wskaźnik R dla Polski rośnie. Minister zdrowia zapowiada wzrost zakażeń

Adam Niedzielski w poniedziałek na Twitterze ostrzegł przed spodziewanym wzrostem liczby zakażeń. Minister zdrowia opublikował również grafikę obrazującą wysokość współczynnika reprodukcji wirusa.

"Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1" - napisał minister.

Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony. Jeżeli wskaźnik R jest powyżej 1, oznacza to, że jeden chory zakaża więcej niż jedną osobę.

Wariant Delta to 47 proc. wszystkich nowych mutacji wykrywanych w Polsce

Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem w wariancie Delta u 185 osób - przekazał w poniedziałek w TVP 1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To jest już w tej chwili 47 proc. wszystkich nowych mutacji, które wykrywamy w Polsce, czyli to stopniowo naprawdę rośnie - dodał i przypomniał, że w połowie czerwca było to 8 proc.

Wiceszef resortu zdrowia mówił również, że za kilka tygodni dojdzie w Polsce do wzrostu zakażeń koronawirusem. - Chyba, że Polacy uprzedzą tę czwartą falę, uprzedzą wzrost zachorowań i masowo się zaszczepią - podkreślił.

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 32 835 251 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 16 251 913 osób. Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionek.

RadioZET.pl/PAP