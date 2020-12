Nie karetki pogotowia ratunkowego dojeżdżające do wezwania, a wozy strażackie. Do takich sytuacji dochodziło w Polsce w ostatnich miesiącach wyjątkowo często. Tylko w całym 2020 roku strażacy wyjeżdżali z taką pomocą ponad 3 tys. razy. Najgorzej było w listopadzie i w grudniu.

Blisko 3 300 razy na pomoc w 2020 roku wyjeżdżały wozy strażackie zamiast karetek. To, jak ustaliło Radio ZET, o tysiąc więcej niż w 2019 roku. Powód to oczywiście pandemia i kłopoty z szybkim dostępem do wolnych zespołów ratownictwa medycznego zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

Jak mówi Radiu ZET Krzysztof Batorski, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, chodzi o izolowane zdarzenia medyczne. To przypadki, w których dyspozytor pogotowia odbiera zgłoszenie o nagłym zachorowaniu i zagrożeniu życia, a nie ma wolnej karetki, która mogłaby szybko dojechać na miejsce. - Wtedy natychmiast jest dysponowany zastęp strażacki, czy to jest podejrzenie udaru czy zawału serca, strażacy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy i czekają, aż zespół pogotowia ratunkowego będzie mógł dojechać – tłumaczy rzecznik straży.

Najwięcej takich wyjazdów strażacy mieli w ostatnich miesiącach tego roku. Aż 500-600 dotyczy listopada i grudnia.

Radio ZET