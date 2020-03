Pani Anna w izolatce opisuje polską służbę zdrowia: Koronawirus ma wolne po 15

Skrzynka mailowa naszego portalu online@radiozet.pl została zasypana Waszymi wiadomościami z linkiem do wideo młodej Polki, która nagrała film, będąc w izolatce w Krotoszynie z podejrzeniem koronawiursa. Anna Morawska skarży się w nim na procedury i przewlekłość działań polskiej służby zdrowia. Na wyniki badań miała czekać 88 godzin. Procedura zakłada jednak, że maksymalny czas oczekiwania to 18 godzin.

Pani Anna do izolatki trafiła po tym, jak wróciła z podróży (była m.in. w Kalifornii i północnych Włoszech). Towarzyszyły jej trudności z oddychaniem, kaszel i „niesamowity ból mięśni” - wszystko to, co kwalifikuje się jako objawy koronawirusa.

Lekarz internista skierował młodą dziewczynę na izbę przyjęć zamiast do szpitala zakaźnego. Gdy pojawiło się podejrzenie koronawirusa, Anna Morawska została natychmiast odizolowana.

W tamtym momencie utrzymanie przytomności wydawało mi się nadludzkim wysiłkiem Anna Morawska

Zgodnie z procedurami kobieta powinna trafić do szpitala zakaźnego w Poznaniu lub Kaliszu. Tak się jednak nie stało. W myśl zasady - jak mówi na filmie - „wasz pacjent, wasz problem” żadna placówka nie była zainteresowana przyjęciem pacjentki. Mimo ewidentnych objawów koronawirusa i faktu przebywania w ostatnim czasie w północnych Włoszech.

Początkowo pani Annie zrobiono badania w kierunku grypy. Wynik był ujemny, co tylko zwiększało ryzyko koronawiursa. Mimo to - nadal nie było decyzji o transporcie do szpitala zakaźnego. Postanowiono, że próbki na okoliczność koronawirusa pobrane zostaną w Krotoszynie i wysłane do laboratorium w Warszawie. I tu pojawił się problem: próbki przyjmowane - według pani Anny - były tylko do godziny 15. Tego dnia było więc już za późno.

Dwie godziny po publikacji filmu Anna Morawska otrzymała wyniki badań - były negatywne, koronawirusa nie stwierdzono. Proces weryfikacji trwał jednak aż 88 godzin.

W czasie oczekiwania na wyniki panią Annę podłączono do kroplówek, a jej stan stopniowo poprawiał się.

Koronawirus a Polska. Jakie jest stanowisko rządu?

Zgodnie z informacjami oficjalnymi czas na wykonanie badania na obecność koronawirusa, jaki daje sobie Polski Zakład Higieny to do 18 godzin od dostarczenia wymazów. Próbki według stanowiska rządu przyjmowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

W Polsce do tej pory nie potwierdzono ani jednego przypadku koronawirusa, mimo sugestii ze strony np. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która twierdziła, że rząd ukrywa ważne fakty przed społeczeństwem.

- Mam absolutne przekonanie, że to, co mówię, jest rzetelne i nikt nigdy nie może mi zarzucić, że w tym momencie minąłem się z prawdą. Nie kłamię. Mam wiedzę na ten temat, że jesteśmy bezpieczni, że nie mamy w tej chwili potwierdzonego przypadku koronawirusa. I wszelkie spekulacje, spiskowe teorie dziejów są czystym absurdem, które robią bardzo wiele złego i bardzo powodują sytuację zagrożenia. To się nie powinno w Polsce zdarzyć, na Boga. Nie możemy w tej chwili postponować działania lekarskiego, diagnostów laboratoryjnych, funkcjonowania szpitali - komentował w Radiu ZET w rozmowie z Joanną Komolką Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.