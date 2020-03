Koronawirus w Szczecinie. Szkoła podstawowa nr 45 i filia przedszkola publicznego nr 58 zamknięte przez sanepid. Do placówek chodziły dzieci, które trafiły do szczecińskiego szpitala z podejrzeniem koronawirusa. Budynki zostaną dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane.

Koronawirus w Szczecinie. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Szczecinie, została podjęta decyzja o czasowym zamknięciu dwóch szczecińskich placówek oświatowych Filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 - poinformowały służby prasowe szczecińskiego magistratu.

W placówkach przebywały osoby, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się koronawirusem – podał magistrat. Z informacji rzecznika prasowego szczecińskiego sanepidu Małgorzaty Kapłan wynika, że trójka dzieci uczęszczających do dwóch placówek przebywała ostatni wraz z matką w Niemczech.

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki będą nieczynne do najbliższego czwartku. Rodzice zostali poproszeni o możliwie jak najszybsze odebranie dzieci z placówek oraz o monitorowanie stanu zdrowia dzieci – poinformował magistrat.

W szczecińskim szpitalu przebywa obecnie dwoje pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. U mężczyzny i kobiety zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Wcześniej przebywały w północnych Włoszech. Mężczyzna jest w stanie stabilnym. Stan kobiety pogorszył się - wymaga obecnie intensywnej opieki medycznej.

Łukasz Szumowski poinformował w poniedziałek, że w całym kraju potwierdzono do tej pory 16 przypadków zakażenia koronawirusem.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

