Śmiertelny wypadek na budowie w Kościanie w woj. wielkopolskim. 31-letni mężczyzna został przysypany ziemią, która niespodziewanie osunęła się. Pracownicy budowy odkopali go przed dotarciem straży pożarnej i pogotowia. Niestety, mimo reanimacji mężczyzny nie udało się go uratować.

Tragedia na placu budowy w Kościanie. Do wypadku doszło dziś rano, ok. godz. 10. Jeden z pracowników budowy, znajdujący się w mającym ok. 5 metrów wykopie, został przysypany ziemią, która osunęła się.

Izabela Czerwińska z kościańskiej policji przekazała, że powiadomienie o wypadku służby otrzymały ok. godz. 9.40. Do zdarzenia doszło przy ul. Gostyńskiej.

Jednego z pracowników przysypała ziemia. Pomimo reanimacji 31-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego zmarł Izabela Czerwińska z kościańskiej policji

Lokalni strażacy przekazali z kolei, że zakopanego mężczyznę odkopano jeszcze przed dotarciem straży i pogotowia.

To były prace przy budowie kanalizacji na powstającym w tej okolicy osiedlu. Wykop miał około 5-6 m głębokości. Mężczyzna znajdował się wewnątrz tego wykopu, gdy doszło do osunięcia się ziemi Dawid Kryś, rzecznik straży pożarnej w Kościanie

Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl/PAP