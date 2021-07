Organista latami znęcał się nad owczarkiem. Właściciel psa pracował w kościele, a jego dzieci służyły do mszy, jednak dla Nestora mężczyźnie zabrakło litości. Zwierzę żyło w skandalicznych warunkach - informuje wrocławska "Gazeta Wyborcza". Sąsiedzi myśleli, że owczarek zdechł, on jednak żył. "I niewyobrażalnie cierpiał, skrzętnie ukryty przed wzrokiem ludzi" - poinformowali wolontariusze na stronie fundacji Centaurus, działającej w imieniu zwierząt.

Któregoś dnia psu udało się uciec z posesji we Wrocławiu. Wybiegł za bramę i natknął się na kobietę, której jego los nie był obojętny. "Ta chwila nieuwagi byłych właścicieli najpewniej ocaliła mu życie" - relacjonowali potem wolontariusze. Kiedy pracownicy fundacji przyjechali na miejsce, Nestor był już zamknięty w kojcu pełnym odchodów i błota. Jego buda, tak mała, że psu było ciężko się z niej wydostać, się rozpadała, a właściciel przyznał, że zwierzę zamykał także w piwnicy. Nie wyjaśnił dlaczego, tak jak nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie leczył Nestora. Pies został zabrany od właściciela w styczniu 2019 roku, jednak jego wygląd przypominał o wielu miesiącach maltretowania. Owczarek z trudem utrzymywał się na własnych nogach, a w okolicach grzbietu i pachwin miał niegojące się rany.

"BCS miał na poziomie 2, miał widoczne zaniki mięśniowe. Był skrajnie zapchlony, miał krwawiącą ranę, a okolica odbytu ubrudzona była dużą ilością kału uniemożliwiającą prawidłowe wypróżnienie się psa. Temperatura ciała była obniżona. Stan uzębienia zły - obfity kamień nazębny (++++) stan zapalny dziąseł. Uszy - zarówno w uchu prawym, jak i lewym otitis externa purulenta" - czytamy na stronie fundacji Centaurus. W klinice wyszło również na jaw, że w jamie miednicy pies ma guz i obce ciało, które okazało się wykałaczką.

Organista znęcał się nad owczarkiem. Jest wyrok

Nestora udało się podleczyć, ostatecznie jednak zmarł. Według obrońców zwierząt jego organizm był już zbyt wycieńczony. Wieści o znęcaniu się nad zwierzęciem dotarły jednak do prokuratury.

Jak informuje "Wyborcza", Ryszard P. został oskarżony przez fundację o znęcanie się nad owczarkiem niemieckim: "utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania, w szczególności przez trzymanie zwierzęcia w za małej, nieocieplonej budzie, wystawianie go na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego życiu i zdrowiu, pozbawiając zwierzę opieki weterynaryjnej, mimo że pies miał otwartą, krwawiącą ranę i ropiejące przetoki odbytu, w wyniku czego doświadczał bólu. Niezapewnianie zwierzęciu odpowiedniej ilości pokarmu i wody".

27 lipca zapadł wyrok w tej sprawie. - Pies większość swojego życia przeżył w cierpieniu, i to jest bardzo smutna konkluzja - mówiła sędzia Magdalena Krośnicka-Zaleśny, cytowana przez "GW". - Buda to za dużo powiedziane. Z zeznań świadków wynika, że było to kilka skleconych ze sobą desek, nieocieplanych, bez dachu, bez odpowiedniego podestu, do której to "budy" pies być może jak był małym zwierzęciem, był w stanie wejść, ale w zasadzie całe dorosłe życie spędził na zewnątrz. Sąsiedzi zeznali, że pies był widziany na zewnątrz, czy to mróz, czy to deszcz, czy to upał. W odchodach, brudzie, bagnie - podkreślała.

Organista został skazany na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności i półtora roku jej ograniczenia poprzez potrącanie mu co miesiąc 25 procent wynagrodzenia na rzecz Schroniska dla Bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Mężczyźnie nie wolno także posiadać zwierząt przez 10 lat. Musi także zapłacić 25 tys. zł nawiązki na rzecz Fundacji Centaurus i zwrócić jej ponad 3 tys. zł kosztów sądowych za pełnomocnictwo.

