Seks na rynku w Kościerzynie. Baraszkowali na oczach wielu ludzi [WIDEO]

Seks na Rynku w Kościerzynie. Policja szuka pary, która na jednej z ławek przy restauracji uprawiała seks. Informację podały lokalne media, m. in. „Dziennik Bałtycki” i serwis Koscierzyna.naszemiasto.pl.

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z ławek mężczyzna i kobieta uprawiają seks. Na miejsce został wysłany patrol policji, który nie zastał opisanej sytuacji. Policjanci zgrali jednak nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do jednego z portali w internecie - przekazał portalowi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy KPP w Kościerzynie.

Seks na Rynku w Kościerzynie. Nocne igraszki na oczach ludzi [WIDEO]

Policjanci ustalają, kim są kobieta i mężczyzna z nagrania. Wszczęto postępowanie w tej sprawie. W poniedziałek zostanie także zabezpieczony monitoring miejski. Para zdecydowała się na miłosne igraszki w samym centrum miejscowości, do tego w czasie, gdy na lokalnym rynku przechodziło wielu ludzi. Mundurowi głowią się:

Nie przypominam sobie, aby w Kościerzynie miała miejsce podobna sytuacja w miejscu publicznym

- dodał Piotr Kwidziński.

To nie pierwsze w ostatnim czasie doniesienie w związku z seksem w miejscu publicznym. W sieci pojawiały się już nagrania pokazujące duety, które igraszki z sypialni przeniosły do parku, na plażę… Za dopuszczanie się nieobyczajnego wybryku, grozi aresztu, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 złotych albo kara nagany.

RadioZET.pl/Koscierzyna.naszemiasto.pl/Dziennik Bałtycki