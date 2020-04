Kościół apeluje do polityków. "O zawieszenie rywalizacji dotyczącej wyborów"

Polski episkopat zaapelował do partii politycznych, by zaprzestały wszelkiej rywalizacji przed wyborami prezydenckimi. - Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Nie skomentował, czy Kościół popiera organizację wyborów 10 maja.