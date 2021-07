"Nie liczyłbym na to, że Kościół w Polsce włączy się w promocję szczepień przeciwko Covid-19" - powiedział Radiu ZET profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Kościół nie wsparł programu szczepień przeciw Covid-19, zostawiając decyzję w tej sprawie każdemu z wiernych. Niemniej wiosną duchowni zalecali, by nie korzystać ze szczepionek dwóch firm, których produkcję łączyli z aborcją płodów.

Po kilku miesiącach tempo szczepień wyraźnie spadło, stąd wrócił temat silniejszego zachęcania do nich. O wsparciu promocji szczepień przez Kościół mówił ostatnio szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśniał, że potrzebny jest nowy impuls; a autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc.

Ekspert o postawie Kościoła ws. szczepień przeciw Covid-19. "Nie sądzę, aby był skory zmienić zdanie"

Profesor Flisiak, członek doradzającej premierowi Rady Medycznej, nie wierzy jednak w to, że Kościół uda się w kampanię promocyjną włączyć. - Kościół wyraził już swoje stanowisko. Znając sposób postępowania Episkopatu polskiego, nie sądzę, by był skory zmienić zdanie. Nawet jeżeli dojdzie do wniosku, że popełnił błąd - mówi Radiu ZET Flisiak.

Profesor Flisiak w rozmowie z reporterem Radia ZET Mateuszem Szkudlarkiem ocenił także, jak może wyglądać sytuacja epidemiczna w Polsce w kolejnych miesiącach. - Polska ma w tej chwili duży odsetek osób, które mają naturalną odporność przeciwko Covid-19 po przebyciu zakażenia. To daje nam na razie odporność populacyjną. Pomału będziemy jednak tę odporność tracić. Jedyny sposób na jej uzupełnienie to właśnie szczepienia.

Zdaniem profesora Flisiaka, rozkład uodpornienia naturalnego w stosunku do wyszczepienia jest w naszym kraju nierównomierny. - Można się spodziewać, że jeżeli przyjdą jesienne zakażenia, będą w Polsce regiony, w których zakażeń będzie więcej, a mogą być regiony, gdzie problemu nie będzie w ogóle.

RadioZET.pl/oprac. BCh