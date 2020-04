Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek zostało opublikowane "Zarządzenie Metropolity Lubelskiego w kwestiach ekonomicznych w związku ze stanem epidemii" skierowane do kapłanów archidiecezji. W piśmie arcybiskupa Stanisława Budzika czytamy o trudności, w jakiej postawiła kraj epidemia.

Trzeba więc gorącej modlitwy i roztropnej troski zarówno o dobro duchowe, jak i materialne powierzonych nam parafii oraz całej wspólnoty diecezjalnej. Papież Franciszek, przemawiając na pustym Placu Świętego Piotra i nawiązując do Ewangelii o burzy na jeziorze, mówił: „Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem