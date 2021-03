Kościoły otwarte na Wielkanoc, ale wejście tylko z imiennym zaproszeniem

Kościoły w Polsce nie zostaną zamknięte na czas lockdownu, bo według rządzących nie stwarzają one takiego zagrożenia epidemicznego jak restauracje, puby, kina, czy baseny. Świątynie będą funkcjonować także w okresie świątecznym. Dominikanie z Poznania wpadli na pomysł, aby do kościołów w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę mogły wejść tylko osoby z imiennymi zaproszeniami. Ograniczy to w ich ocenie ryzyko transmisji koronawirusa.