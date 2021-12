37-latka i jej pasażer nie mieli szans, gdy zderzyli się z ciężarówką. "Śmierć na miejscu"

Dwie osoby, w tym 37-letnia kierująca oplem, zginęły w zderzeniu dwóch samochodów, do którego doszło w miejscowości Kosino niedaleko Płocka. Droga powiatowa Rogozino-Bodzanów jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek ok. godz. 10 w miejscowości Kosino niedaleko Płocka. O szczegółach poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska.

Kosino. Makabryczny wypadek. Nie żyją dwie osoby

Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych przez 37-letnią kobietę kierującą oplem. W efekcie prowadzone przez nią auto wpadło w poślizg i uderzyło w jadący z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy.

Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu ponieśli 37-letnia kierująca oplem i jej pasażer podkom. Marta Lewandowska, KMP Płock

Dodała, iż droga powiatowa w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest nadal zablokowana. Według komunikatu policji z ok. godz. 12 utrudnienia miały potrwać ok. czterech godzin.

- Apelujemy do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych - podkreśliła rzeczniczka.

