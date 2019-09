Kostecki został obezwładniony paralizatorem? Biegły: to wątpliwe

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

– Wykończyła go subkultura więzienna na polecenie człowieka, przeciwko któremu zeznawał. Zrobiono to z zemsty albo żeby nie dopuścić do dalszych zeznań. To najbardziej prawdopodobna wersja – przekonuje mec. Roman Giertych.

Zdaniem pełnomocników rodziny Dawid Kosteckiego pięściarz mógł zostać obezwładniony paralizatorem domowej roboty. Mają o tym świadczyć dwa tajemnicze ślady na szyi Kosteckiego. Według prokuratury były to jednak tylko „zadawnione strupy”.

We wniosku o zbadanie sprawy pod kątem zabójstwa Giertych przekonywał, że w ocenie biegłego dr. Wojciecha Sadowskiego „ślady na ciele zmarłego [...] są zbieżne z końcówkami paralizatora domowej produkcji i że istnieje prawdopodobieństwo, iż Kostecki został powieszony po jego sparaliżowaniu”.

Informacjom tym zaprzecza jednak sam Wojciech Sadowski. Wątpił on, by osoba rażona paralizatorem nie broniła się i nie krzyczała, a także by jedno przyłożenie urządzenia mogło wywołać paraliż czy utratę przytomności.

W jego ocenie trzeba by najpierw zbadać sprawę, mając taki paralizator. W celi go jednak nie odnaleziono.

Jak przypomina dziennik „Rzeczpospolita”, szansą na wyjaśnienie pochodzenia tajemniczych śladów na szyi były badania histopatologiczne, z których zrezygnowano.

