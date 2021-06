2-miesięczna dziewczynka w oknie życia. Dzień później przyszedł po nią ojciec

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował "Gość Niedzielny", któremu znalezienie dziewczynki w oknie życia potwierdziła kierownik Domu Samotnej Matki w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) s. Barbara Wilkowska. Jak powiedziała siostra, wstępnie ustalono, że dziewczynka ma ok. dwóch miesięcy. Do okna życia trafiła w poniedziałek ok. godz. 11 - zadbana i zdrowa. O znalezieniu dziecka powiadomione zostały służby.

Koszalin. 2-miesięczna dziewczynka w oknie życia. Po dziecko zgłosił się ojciec

- Jesteśmy bardzo poruszone, to wielka radość, że dziecko jest uratowane. Cieszymy się, że ktoś chciał nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko – powiedziała cytowana przez "Gościa Niedzielnego" s. Monika Knysz. Jak podaje TVN24, nadano jej imię Marcelina.

To jednak nie koniec tej historii. Jak informuje stacja, dzień później po dziecko zgłosił się ojciec. Okazało się bowiem, że dziewczynkę w oknie życia umieściła matka, a ojciec miał nic o tym nie wiedzieć. Niemowlę pozostanie jednak na razie pod opieką pogotowia rodzinnego.

- Nie wiadomo, co kierowało działaniami matki. Na pewno nie jest to patologiczna rodzina. Teraz sąd będzie musiał sprawdzić okoliczności zdarzenia, zanim podejmie decyzję o powrocie dziecka do tej rodziny - powiedział w rozmowie z TVN24 Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.

RadioZET.pl/PAP/tvn24.pl