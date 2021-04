Pociąg potrącił kobietę w czwartek po południu na torach w Koszalinie. Do wypadku doszło po godz. 17 w pobliżu ulicy Władysława IV.

Jak podała kom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji, pieszą potrącił pociąg relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny. "Ustalamy tożsamość kobiety. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia, na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora" – powiedziała oficer prasowa koszalińskiej policji.

Koszalin. Pociąg potrącił kobietę na śmierć. Wypadek czy samobójstwo?

Do wypadku odniosła się spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Ruch pociągów został wstrzymany do godz. ok. 21. Przewoźnicy Polregio i PKP Intercity wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Serwis Koszalin.info podał, że kobieta przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu. Z kolei społeczność Koszalin112 podała, że osoba rzuciła się pod pociąg.

RadioZET.pl/PAP