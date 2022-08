Koszmarny wypadek na Mazurach. "Dość nietypowa, przykra sprawa"

Na Mazurach doszło do nieszczęśliwego wypadku. Młody mężczyzna podczas skoku do wody stracił opuszki palców.

Do wypadku doszło we wtorek po południu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Jak mówił Radiu Olsztyn Karol Dylewski z MOPR w Giżycku, młody żeglarz ucierpiał podczas skoku do wody.

Jak wyjaśnił ratownik, mężczyzna zaczepił się o element żaglówki. - Dość nietypowa, przykra sprawa. Z tego, co wiem od świadków, skakali do wody i jeden z żeglarzy zaczepił się o części wystające jachtu - relacjonował.

W wyniku wypadku żeglarz stracił opuszki dwóch najmniejszych palców dłoni, które musiały zostać amputowane. Konieczne było przeprowadzenie operacji.

- Skończyło się to na bloku operacyjnym. W konsekwencji młoda osoba ma krótsze palce w jednej z dłoni - przekazał pracownik MOPR.

