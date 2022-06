Areszt dla 20-letniej Julii podejrzanej o podwójne zabójstwo. Ciała były zmasakrowane

W środę wieczorem w jednym z domów w miejscowości Kotla znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 72 i 58 lat. Zatrzymana została 20-letnia kobieta, Julia K., która jest podejrzewana o tę zbrodnię.



Starszy mężczyzna był dziadkiem podejrzanej, młodszy – jego znajomym. - Oględziny miejsca zdarzenia i oględziny zwłok z udziałem biegłego lekarza przemawiały za tym, że dokonano zabójstwa obu mężczyzn. Mieli oni widoczne liczne obrażenia, m.in. rany kłute na plecach, a także rany cięte. Szczegółowe ustalenie obrażeń będzie jednak możliwe dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok - mówiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn.

Kotla. 20-latka podejrzana o zabójstwo dwóch mężczyzn, w tym dziadka

Prokurator dodała, że w domu, w którym doszło do zabójstwa, przed zdarzeniem spożywany był alkohol. Tkaczyszyn powiedziała, że 20-latka w chwili aresztowania była nietrzeźwa. Natomiast według doniesień lokalnych mediów w domu doszło do kłótni.

W piątek 20-letniej kobiecie przedstawiono zarzuty dokonania zabójstwa obu mężczyzn. - Prokurator zarzucił kobiecie, że działała w zamiarze bezpośrednim i zadała mężczyznom rany kłute i inne w klatkę piersiową oraz inne części ciała narzędziem typu nóż doprowadzając do ich zgonu - powiedziała prok. Tkaczyszyn. Rzeczniczka zaznaczyła, że ze względu na dobro śledztwa nie może ujawnić, czy podejrzana przyznała się do winy ani jakie złożyła wyjaśnienia.



Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt dla 20-latki. Po godz. 14 prok. Tkaczyszyn poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanej areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

