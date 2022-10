Kotlin. Nie żyje dwumiesięczny chłopczyk. Kolejna taka tragedia w rodzinie

Do tragicznego zdarzenia doszło chwilę po godzinie 8 w piątkowy (21 października) poranek. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów w gminie Kotlin, leżący w łóżeczku dwumiesięczny chłopiec nie oddycha. Na miejsce natychmiast skierowano karetkę pogotowia. Przybyły lekarz potwierdził zgon chłopca.

Kotlin. Zmarł dwumiesięczny chłopczyk. To kolejna rodzinna tragedia

– Matce zapewniono pomoc psychologiczną. Zwłoki niemowlęcia zabezpieczono do sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu – powiedziała oficer prasowy jarocińskiej policji asp. sztab. Agnieszka Zaworska.

Do podobnej tragedii w tym samym domu doszło pod koniec września ub. roku. Wtedy służby ratunkowe wezwano do martwej dwumiesięcznej dziewczynki. Stało się w to w czasie, kiedy matka odwiozła starsze dziecko do szkoły, a niemowlę zostawiła pod opieką członka rodziny. Gdy wróciła, dziewczynka była sina i nie oddychała.

– Wtedy ustalono, że przyczyną zgonu był bezdech, czyli tzw. śmierć łóżeczkowa – powiedziała policjantka. Rodzina z dwojgiem pozostałych dzieci jest pod opieką ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo.

Mąż kobiety ma założoną tzw. niebieską kartę z uwagi na znęcanie się nad rodziną. – Wczoraj, w dniu zdarzenia, nie było go w domu. Wiadomo też, że nie było go podczas śmierci dziewczynki – przekazała Zaworska.

RadioZET.pl/PAP