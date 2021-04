Zarzuty i areszt po zabójstwie 10-latka. Mężczyzna pobił dziecko metalową pałką

Zabójstwo 10-latka z Kozłowa wstrząsnęło całym regionem i Polską. 42-letni Grzegorz P. zakatował na śmierć 10-latka, a swojego własnego 13-letniego syna poważnie ranił. "Fakt" podał, że P. przyszedł do domu swojej byłej partnerki po odbiór rzeczy.

Skończyło się na rękoczynach i pobiciu dzieci. 10-letni chłopiec zmarł wskutek odniesionych ran, a trzy lata starszy kolega wciąż walczy o życie w szpitalu.

Kozłów. Wkrótce pogrzeb pobitego na śmierć 10-latka. Ojciec kolegi zakatował go na śmierć

Sąsiedzi są w szoku po koszmarze, który wydarzył się pod koniec marca. "Filipek był kochanym dzieckiem, aż trudno uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. W tym roku miał pójść do Pierwszej Komunii Świętej. Dobrze wychowany, zawsze mówił sąsiadom dzień dobry" – powiedziała "Faktowi" pani Anna, będąca wciąż w szoku mieszkanka Kozłowa. Dziennik podał, że pogrzeb 10-latka odbędzie się 6 kwietnia.

Oprawca dziecka został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał też zarzuty: zabójstwa dziecka, a także usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała u własnego syna i swojej byłej partnerki. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. "Fakt" podał, że przebywa w areszcie śledczym, ale jednocześnie specjalnej celi na oddziale psychiatrycznym. Przyznał się do wszystkiego, co zrobił. Dziennik podał, że od lat w domu między parą dochodziło do awantur. Mężczyzna bił kobietę i dzieci.

