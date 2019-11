Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na krakowskim dworcu głównym trwa walka z czasem. Pociągi już kursują, ale notują nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia.

Do około południa we wtorek mogą występować opóźnienia w kursowaniu pociągów na stacji Kraków Główny. Spowodowane są one wydłużeniem nocnych prac modernizacyjnych.

Piotr Hamarnik, z zespołu prasowego PKP PLK