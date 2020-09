Kierowca chciał skrócić sobie drogę, więc wjechał na... torowisko. Wideo w sieci

Do wstrząsającego zdarzenia doszło na ulicy Lipskiej w Krakowie. Autorem szokującego nagrania jest jeden z pasażerów tramwaju. Na filmie widać kierowcę samochodu osobowego, który z jezdni wjechał na torowisko.

Kraków. Chciał skrócić drogę, wjechał na torowisko

Jeden z kierowców poruszających się ulicą Lipską w Krakowie postanowił skrócić sobie drogę. Wjechał więc na torowisko, a następnie zjechał na drogę. Wideo z tego manewru wywołało poruszenie w sieci.

"To jakiś nowy tramwaj?", "Może to maszynista, tylko zapomniał, że już po pracy", "Widziałam to. Brak słów", "Chciał się poczuć jak motorniczy" - komentują internauci.

Krakowskie MPK o niebezpiecznym manewrze

"Tak kuriozalnego i niebezpiecznego zachowania do tej pory jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, żeby kierowca samochodu wjechał na wydzielone, zielone torowisko. Także dla mnie sytuacja absolutnie niedopuszczalna, kuriozalna i bardzo, bardzo niebezpieczna" - powiedział w rozmowie z TVN 24 Marek Gancarczyk z Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Jak się okazuje, kierowca nie zostanie bez kary. Krakowskie MPK sprawę zgłosiło na policję. Po ustaleniu informacji, kto kierował autem, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

RadioZET.pl/TVN24