Policja z Krakowa zatrzymała przestępczy duet, który okradał cudzoziemców, głównie w nocnych klubach – informuje PAP. Usypiali czujność obcokrajowców, dosypując do drinków środków psychoaktywnych. Zdarzało się, że wpółświadoma ofiara została wyrzucona pod miastem i otumaniona gazem.

Policjanci z Krakowa zatrzymali na gorącym uczynku 19-letnią kobietę i jej 33-letniego towarzysza, pracującego taksówkarza. Oboje dopuszczali się kradzieży na wpółświadomych, otumanionych ich działaniami cudzoziemcach.

Przestępczy duet wyłapywał w krakowskich klubach „przynęty”. Kobieta upajała cudzoziemców, dosypując do drinków środków psychoaktywnych. Po nawiązaniu relacji wprowadzała klienta do podstawionej pod klubem taksówki. Zdarzało się, że do kradzieży dochodziło po użyciu gazu i bójce.

W tej chwili podejrzani są przesłuchiwani w prokuraturze i trwają ustalenia w przedmiocie ich tymczasowego aresztowania. Grozi im od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji

Złodzieje działali od sierpnia. Tracący świadomość klienci wychodzili z kobietą do taksówki, którą prowadził jej „wspólnik”. Uchwycony cudzoziemiec był okradany w taksówce. Wśród ofiar byli obywatele USA, Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, Francji.

Sprawcy nie przebierali w środkach. 33-latek był brutalny – używał wobec pokrzywdzonych gazu. Bijąc ich, wmawiał, że próbowali zgwałcić 19-letnią kobietę. Następnie ofiara była wyrzucana z pojazdu na obrzeżach miasta. rzecznik małopolskiej policji

Po kolejnych zgłoszeniach policja wzmogła obserwację lokali na krakowskim Starym Mieście. Dzięki monitoringowi udało się nakryć parę przymierzającą się do kolejnej „akcji”. Sprawcy wpadli 28 sierpnia. Mieli być zaskoczeni kontrolą policji. Okradani obcokrajowcy byli pod wpływem środków odurzających, trafili później do szpitala.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju i kradzieży z włamaniem. Mogą usłyszeć też trzeci zarzut – jeśli okaże się, że podawane substancje mogły doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.

RadioZET.pl/PAP/malopolska.policja.gov.pl