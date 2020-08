Kraków. Wybuch butli z gazem w budce z kebabem. Jedna osoba ranna

Kraków. W budce gastronomicznej znajdującej się przy ulicy Christo Botewa wybuchła butla z gazem. Jedna osoba została ranna. Przetransportowano ją do szpitala.

Krakowscy strażacy informacje o wybuchu otrzymali w środę około godziny 10:50. W budce gastronomicznej, w której sprzedawano kebab, wybuchła butla z gazem. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe.

Kraków. Wybuch butli z gazem. Jedna osoba ranna

Bartłomiej Rosiej z krakowskiej straży pożarnej w rozmowie z "Super Expressem" przekazał, że "zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę przed godziną 11. Na miejscu pracuje pięć zastępów ratowniczo-gaśniczych, policja oraz pogotowie. Wszyscy pracownicy zdążyli się ewakuować, ale jedna osoba została poszkodowana, ma poparzenia ciała".

Na razie nieznana jest przyczyna eksplozji. Do wybuchu butli z gazem doszło także w poniedziałek w Kamiennej Górze. Ucierpiała w nim 12-latka. Transportowano ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. We wtorek lekarze oceniali jej stan jako ciężki.

RadioZET.pl/Super Express