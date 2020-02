6-letnie dziecko zażyło twarde narkotyki. Chłopiec trafił do szpitala

Do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu trafił 6-latek pod wpływem twardych narkotyków. W jego organizmie lekarze wykryli obecność kokainy i amfetaminy. Policja zatrzymała jego ojca.

6-latek najpierw trafił w niedzielę do szpitala w Suchej Beskidzkiej, potem z podejrzeniem zażycia środków odurzających – do Krakowa. Po badaniach okazało się, że przyjął twarde narkotyki. Po dobie 6-latek został wypisany do domu. Sprawą zajęła się policja i prokuratura.

Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji podała, że w jednej z miejscowości w powiecie suskim zatrzymany został 35-letni ojciec dziecka, który się nim opiekował. W jego domu znaleziono plantację marihuany składającą się z 30 krzaków i susz. Co więcej, u jego 43-letniego kolegi funkcjonariusze znaleźli 1,5 grama amfetaminy.

Obaj mężczyźni zostali przesłuchani we wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej. Ojcu postawiono zarzuty uprawy i posiadania narkotyków oraz narażenia syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugiemu z mężczyzn - posiadania narkotyków.

RadioZET.pl/PAP