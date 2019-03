Planował zamach na Sejm i groził prezydentom. Jest areszt dla Przemysława M.

Trzy miesiące aresztu dla Przemysława M., który wysłał listy z pogróżkami do prezydentów polskich miast. Taką decyzję podjął w środę sąd w Krakowie. Prokuratura zarzuca też 28-latkowi planowanie zamachu na Sejm. Krakowianin we wtorek przyznał się do winy.

Przemysław M., 28-letni mieszkaniec Krakowa, usłyszał we wtorek zarzuty gróźb karalnych i wyłudzenia 6 tys. zł. Dodatkowo prokuratura zarzuciła mu przygotowywanie zamachu na Sejm. Krakowianin przyznał się do winy. W środę krakowski sąd zadecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące.

Według ustaleń prokuratury Przemysław M. w połowie marca planował wedrzeć się do sejmu z atrapą broni maszynowej. „Mężczyzna liczył się z tym, że podejmując taką akcję, zostanie pozbawiony życia” – powiedziała prok. Mirosława Kalinowska-Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak podkreśliła, krakowianin nie potrafił do końca wyjaśnić motywów, jakimi się kierował.

Groził prezydentom miast. "Game over"

Przemysław M. nie potrafił też wyjaśnić, dlaczego wysłał listy z pogróżkami do Lecha Wałęsy i dziesięciu prezydentów miast. Powiedział jedynie, że „nie z pobudek politycznych”. Przypomnijmy, że pierwsza z przesyłek dotarła w piątek do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?" – brzmiała treść listu.

W każdej kopercie znajdowała się łuska z karabinu maszynowego i nabój bez prochu oraz zakrwawione zdjęcia kilkunastu innych prezydentów miast: na jednej z fotografii był zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zdjęcie podpisano słowami "game over".

