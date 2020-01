Henryk Jacek S. udał się na urlop po tym, jak w jesieni grupa byłych i obecnych pracownic teatru oskarżyła go o nadużycia, w tym mobbing. Mężczyzna usłyszał także prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Z dniem 31 stycznia rozwiązano umowę z dotychczasowym dyrektorem Teatru Bagatela. Decyzję taką podjął prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa Monika Chylaszek

Śledztwo sprawie nadużyć w Bagateli zostało wszczęte na początku listopada. Od tego momentu dyrektor Bagateli przebywał na płatnym urlopie wypoczynkowym. Jak dotąd przesłuchano 12 osób pokrzywdzonych, przesłuchane mają być jeszcze trzy. W sprawie przesłuchano także szereg świadków, których zeznania pozwoliły na zebranie materiału dowodowego.

S. w rozmowie z PAP odrzucił oskarżenia i podkreślił, że nigdy nie dopuszczał się nadużyć. - Nigdy nie molestowałam seksualnie pracownic ani kobiet współpracujących z teatrem, a także nie dopuszczałem się mobbingu - oświadczył dyrektor, który instytucją zarządzał od 20 lat.

Teatr Bagatela będzie miał dwóch dyrektorów

Urząd Miasta Krakowa przygotowuje nowy statut dla Bagateli – zmiana dokumentu jest w trakcie procedowania. W projekcie nowego statutu rozdzielono funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru, zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa - co zaplanowane jest na 12 lutego .Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych. Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca kwietnia.

RadioZET.pl/PAP