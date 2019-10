Jak dojechać na cmentarze w Krakowie 1 listopada? Miasto szykuje ułatwienia

W dniu Wszystkich Świętych w Krakowie, w okolicach Cmentarza Rakowickiego, Batowickiego, Podgórskiego czy Białoprądnickiego, zmieni się organizacja ruchu. 1 listopada krakowska komunikacja miejska będzie funkcjonowała według świątecznych rozkładów jazdy, przy czym uruchomione zostaną też specjalne linie tramwajowe i autobusowe.

Organizacja ruchu w Krakowie 1 listopada. Specjalne autobusy i tramwaje pojadą na cmentarze

Specjalne linie tramwajowe we Wszystkich Świętych to 81, 82, 83, 84, 85, 96, 87, 88 i 89. Kursować będą niemal cały dzień, przy czym na cmentarz Rakowicki pojadą tramwaje: 81 z Borku Fałęckiego, 82 - z Bronowic Małych, 83 – z Nowego Bieżanowa, 84 – z Kurdwanowa, 85 – ze Wzgórz Krzesławickich.

Dodatkowe linie autobusowe we Wszystkich Świętych to: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 814, 820, 838, 842, 851, 854, 860, 863, 872, 874, 883, 884 i 888. Będą łączyły poszczególne dzielnice miasta z cmentarzami aglomeracji, a część ma kursować tylko między poszczególnymi nekropoliami, np. linia 809 pojedzie między przystankami Cmentarz Batowice – Cmentarz Olszanica.

Linia nr 128 zostanie wydłużona do Cmentarza Batowickiego. Na trasie lini 243 przystanek Skawina Cmentarz Komunalny w obu kierunkach będzie przeniesiony na ul. Wyspiańskiego (autobusy nie będą wjeżdżały na pętlę). Linie 260 i 270 zostaną skrócone do przystanku Cmentarz Batowice. Linie nr 503 i 537 będą dodatkowo obsługiwały przystanek Cmentarz Rakowicki Zachód. 1 listopada zmieni się też organizacja przystanków zlokalizowanych w pobliżu cmentarzy - np. przystanek tramwajowy Rakowicka n/ż będzie nieczynny w obu kierunkach.

Wavelo w Krakowie uruchamia hot spoty na Wszystkich Świętych [MAPA]

W związku ze Wszystkimi Świętymi i Zaduszkami w Krakowie ułatwienia czekają rowerzystów – firma BikeU, operator sieci miejskich rowerów Wavelo, uruchomi specjalne stacje rowerowe w obrębie sześciu największych miejskich nekropolii. Będą czynne do poniedziałku włącznie.

Na stacjach rowerowych, tzw. hot spotach, będzie można bez dodatkowej opłaty zostawić rowery Wavelo. Hot spoty staną przy cmentarzach: Rakowickim (od ul. Prandoty), Batowickim (od ul. Powstańców), Podgórskim (od al. Pod Kopcem), Białoprądnickim (od ul. Piaszczystej), Prokocim (od ul. Podmiłów), Bieżanów (od ul. Mała Góra).

Cmentarz Rakowicki. Koncert 1 listopada

1 listopada wieczorem na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędzie się koncert "Memento Vitae", na którym wystąpią Mirosław Czyżykiewicz, Iwona Loranc, Grażyna Łobaszewska i Sławek Uniatowski.

Chcemy wprowadzić ludzi w stan refleksji, żeby cmentarz nie był wyłącznie miejscem, w które zanosi się znicze i wychodzi z niego. Koncert Memento Vitae ma ludzi zatrzymać, aby zadali sobie kilka ważnych pytań: dokąd zmierzają i czy to, co robią jest coś warte, czy nie należy bardziej skoncentrować się na rzeczach ważnych

- mówi pomysłodawca i kierownik artystyczny koncertu Waldemar Domański. Artyści będą śpiewać polskie piosenki w nowych aranżacjach. Zabrzmią m.in. utwory "Och, życie kocham cię nad życie", "To co dobre", "Nad rzeką marzeń, "Nie ma jak u mamy", "Ojciec", "Tears In Heaven". Podczas koncertu nie będzie bisów ani oklasków.

Koncert rozpocznie się o g. 19 w wojskowej części cmentarza Rakowickiego. Już od g. 12.00 w namiocie wyłożona zostanie "Księga Spraw do Zrobienia Przed Śmiercią", do której każdy będzie mógł wpisać swoje przyrzeczenia, plany oraz wszystkie te sprawy, które chciałby zrobić, zanim umrze. W poprzednich latach deklaracje wpisywane do księgi były bardzo różne od pogodzenia się z członkami rodziny po obietnice lepszego życia.

Najstarszy cmentarz w Krakowie

Cmentarz Rakowicki jest najstarszą, obok Starego Cmentarza Podgórskiego, nekropolią Krakowa. Jego część znajdująca się przy ul. Prandoty powstała w roku 1920 w miejscu placu ćwiczeń saperów, jako miejsce przeznaczone na pochówki wojskowych. Po II wojnie światowej i utworzeniu kwater żołnierzy polskich, radzieckich, niemieckich, brytyjskich oraz kwater cywilnych, ta część cmentarza nabrała swego obecnego kształtu.

RadioZET.pl/PAP