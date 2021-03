Zaginął 65-latek z Krakowa. Wsiadł do autokaru, który jechał do Niemiec

Zaginął mieszkaniec Krakowa, 65-letni Krzysztof Pabijańczyk. Mężczyzna przed prawie dwoma laty wyszedł z mieszkania przy ul. Kotlarskiej i udał się na dworzec autobusowy w Krakowie, gdzie wsiadł do autokaru jadącego do Niemiec. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi.