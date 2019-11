Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do niecodziennego zdarzenia doszło w krakowskim tramwaju linii nr 4 w okolicy przystanku "Teatr Bagatela". Platforma komunikacyjna Krakowa opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia nadesłane przez jedną z pasażerek tramwaju. Na fotografiach widać, jak motorniczy w godzinach pracy ogląda na swoim smartfonie filmy pornograficzne.

''Zamazaliśmy zdjęcia by nie było widać "szczegółów", na skrzynce jednak mamy oryginały zdjęć nadesłane przez Czytelniczkę. Z tego co nam napisała, sprawa została już zgłoszona do MPK'' - czytamy.

Post zyskał ogromną popularność w sieci. Polubiło go ponad 1000 internautów. Część z nich w ironiczny sposób próbowała bronić motorniczego. ''Chłop musiał odreagować ciężki wieczór pracy'', ''Wolę porno motorniczego, niż kierowców autobusów MPK, którzy z pasa do jazdy na wprost skręca w lewo blokując tym ruch'' - pisali.

Krakowskie MPK poinformowało, że do miejskiego przewoźnika nie wpłynęła żadna skarga na motorniczego. - Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu jest zabronione, a kierowcom grożą za to surowe kary - powiedział w rozmowie z ''SE'' Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy krakowskiego MPK.

RadioZET.pl/Facebook/SE