Niemowlę z COVID-19 walczy i życie. "Minimalizujemy ból, ale całkiem się nie da"

Koronawirus w Polsce jest coraz groźniejszy już nie tylko dla osób starszych czy w ogóle dorosłych. Według danych Ministerstwa Zdrowia na COVID-19 choruje w czwartej fali pandemii coraz więcej dzieci i młodzieży. Zapytany o tę kwestię w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział, że młodzi ludzie coraz częściej przechodzą infekcję, co ma związek z okresem jesienno-zimowym.

- Jest więcej zakażonych dzieci niż w poprzednich falach. Do tego mamy jesień, zakażenia wirusem RSV u dzieci. Obserwujemy to w oddziałach pediatrycznych. Widać to zwłaszcza u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czasem mają współistniejący COVID-19 i wirus RSV. Samo zakażenie (koronawirusem - przyp.) dzieci wciąż przechodzą łagodniej, ale powinniśmy mieć z tyłu głowy, że niektóre mogą przejść chorobę ciężej - komentował.

Kraków. Niemowlę z COVID-19. Ciężki przebieg choroby u chłopca

Jeden z najświeższych przypadków opisała w mediach społecznościowych Lidia Stopyra, ordynatorka Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. To przypadek kilkutygodniowego chłopca, który leży w krakowskiej lecznicy "pod wysokim przepływem tlenu". Niemowlę - mimo braku innych obciążeń zdrowotnych - ciężko przechodzi COVID-19.

fot. Facebook/Lidia Stopyra

"Kable, kabelki, sondy, wkłucia… Minimalizujemy ból, ale całkiem się nie da. Kilkanaście podanych leków - niektóre „stare”, ale niektóre takie, z którymi mamy małe doświadczenie. Wszystkie mają działania uboczne, wszystkie mają swoją toksyczność. Prawie sto pobranych badań, bo trzeba monitorować funkcje nerek, wątroby, szpiku, płuc, serca... Ale musimy je stosować, bo to jest ratowanie życia" - napisała lekarka.

Dodała, że w domu, gdzie mieszka chłopiec, żaden z domowników - w tym matka dziecka - nie był zaszczepiony przeciw COVID-19. Stopyra przypomniała jednak, że w ciąży można się zaszczepić i że "szczepienie jest bezpieczne".

Wiemy to na pewno, bo na świecie podano już ponad 7 miliardów dawek szczepionek. Kobietom w ciąży miliony. Wytworzone po szczepieniu przeciwciała przechodzą przez łożysko do dziecka i chronią je w pierwszych miesiącach życia dr Lidia Stopyra

"Zaszczep się! Noś maskę! Chroń siebie i innych, przede wszystkim tych najsłabszych" - zaapelowała dr Stopyra.

RadioZET.pl/PAP/Facebook