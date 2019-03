Zaginął Paweł Siudak. Policja szuka 27-latka i prosi o pomoc [FOTO]

Komunikat ws. zaginięcia wydała Komenda Wojewódzka Policja w Krakowie. Wynika z niego, że 27-latka ostatni raz widziano w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 1, gdy opuszczał lokal przy ul. Gazowej. Miał udać się do swojego mieszkania na os. Podwawelskim, ale ani do niego nie dotarł, ani jego rodzinie nie udało się z nim skontaktować.

fot. KWP Kraków

Jak podaje policja, poszukiwany mężczyzna ma ok. 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy i krótkie włosy kolory ciemny blond. Ubrany był w granatową kurtkę zimową marki 4F z kapturem, spodnie jeansowe niebieskie, czarne buty Adidas, czerwono-czarną koszulę w kratkę, białą koszulkę z nadrukiem motywu z filmu "Avengers" oraz szarą czapkę.

"Zaginiony posiadał przy sobie zegarek Casio, czarny plecak oraz dwa telefony komórkowe marki Huawei i Sony Xperia. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod tel. 12 61 52 916 lub 112, 997" - czytamy w policyjnym komunikacie.

RadioZET.pl/KWP Kraków/MP