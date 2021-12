Śledztwo ws. pożaru archiwum w Krakowie na finiszu. Wkrótce ważna opinia biegłych

Dobiega końca śledztwo w sprawie pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Do końca grudnia do prokuratury ma trafić kompleksowa opinia sześciu biegłych powołanych do wyjaśnienia przyczyn pożaru - dowiedziało się Radio ZET.

Pożar nowoczesnego budynku miejskiego archiwum w Krakowie wybuchł 6 lutego bieżącego roku. Akcja gaśnicza trwała 10 dni. Spłonęły niemal wszystkie zgromadzone tam dokumenty - w sumie ok. 20 tysięcy metrów bieżących akt.

Pożar archiwum miejskiego w Krakowie. Śledztwo dobiega końca

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. O szczegółach poinformował w rozmowie z Radiem ZET rzecznik organu, prok. Janusz Hnatko.

- Do tej pory przesłuchano kilkadziesiąt osób, zabezpieczono nagrania z monitoringu, wykonano dokumentację fotograficzną wnętrza spalonych hal przy pomocy robotów - powiedział Radiu ZET prokurator Janusz Hnatko.

Jak dowiedziało się Radio ZET, do końca grudnia do prokuratury ma trafić kompleksowa opinia sześciu biegłych powołanych do wyjaśnienia przyczyn pożaru. - To m.in. specjaliści w dziedzinie pożarnictwa i elektroniki - podreślił prokurator.

Na podstawie kompleksowej opinii będziemy mogli stwierdzić, w jakim momencie powstał pożar, dlaczego i ewentualnie kto jest za to odpowiedzialny prok. Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Decyzji o ewentualnym postawieniu zarzutów w tej sprawie można się spodziewać na początku przyszłego roku.

