Tragedia na budowie. Nie żyje robotnik przysypany ziemią

Do wypadku doszło w sobotę rano. 45-letni mężczyzna pracował w wykopie przy murze okalającym Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.

W pewnym momencie, jak podają lokalne media, część muru runęła. Do wykopu osunęła się ziemia i zasypała mężczyznę. Gdy wydobyto go na powierzchnię był nieprzytomny. Przez godzinę reanimowało go pogotowie ratunkowe. Mimo pomocy mężczyzna zmarł.

Na miejscu wypadku są policja i straż pożarna. O zdarzeniu zostały poinformowane nadzór budowlany i Państwowa Inspekcja Pracy.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Krakowska/JŚ