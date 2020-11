Czteroletnia dziewczynka wypadła we wtorek rano z okna budynku mieszkalnego przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie. Dziecko trafiło do szpitala.

Kraków. Czterolatka wypadła z okna budynku mieszkalnego

Jak przekazała nam Anna Wolak-Gromala z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, policja otrzymała zgłoszenie ok. 6.30. Czteroletnia dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze.

- Zostało wezwane pogotowie, które zabrało dziecko do szpitala w stanie niezagrażającym życiu - przekazała policjantka. Teraz funkcjonariusze sprawdzą, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy doszło do zaniedbań.

Jak informował wcześniej portal lovekrakow.pl, dziewczynka po upadku była przytomna i sama miała udać się do pobliskiej piekarni, aby poprosić o pomoc.

RadioZET.pl