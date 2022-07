Zakaz wstępu do lasów w Krakowie. Będzie obowiązywał w ciągu najbliższych dni

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wprowadził zakaz wstępu do pięciu lasów na terenie miasta, które najbardziej ucierpiały wskutek sobotniej burzy. Trwają tam prace porządkowe związane z usuwaniem połamanych drzew i konarów. Potrwają one kilka dni.

Burze, które przeszły w sobotę nad Polską, spowodowały duże zniszczenia m.in. w krakowskich lasach. Jak przekazał we wtorek dyrektor ZZM Piotr Kempf, ze względu na realne zagrożenie dla odwiedzających oraz prowadzone prace porządkowe wprowadzony został zakaz wstępu do lasów: Wiszówka, Górka Pychowicka, Kostrze, Skałki Twardowskiego, Skotniki.



- Skutki sobotniej burzy są bardzo widoczne w krakowskich lasach: połamane i powalone drzewa, niebezpiecznie zwisające gałęzie i konary. Trwają tam prace mające poprawić bezpieczeństwo. Nasi pracownicy zabezpieczają oraz oczyszczają jak najwięcej miejsc. Potrwa to przez kilka najbliższych dni - przekazał przedstawiciel ZZM. Urzędnik zaapelował o stosowanie się do zakazu wstępu oraz o cierpliwość.

Kraków. Wprowadzono zakaz wstępu do lasów

"ZZM apeluje, aby w ciągu najbliższych dni, jeśli nie jest to konieczne, nie wchodzić do lasów, szczególnie widząc połamane i powalone drzewa. Sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza na Skałkach Twardowskiego" - dodano.



Według Piotra Kempfa do tej pory otrzymano informacje o ok. 100 połamanych drzewach. Dokładny zakres zniszczeń będzie znany pod koniec tygodnia. Trwa także szacowanie strat, jeśli chodzi o pomniki przyrody w mieście. Najbardziej ucierpiały pomnikowe drzewa w Tyńcu. Szkody dotyczą tam prawdopodobnie kilku drzew.



Dyrektor zaznaczył, że po posprzątaniu wiatrołomów służby przystąpią do planowania, gdzie posadzić nowe drzewa. Jak zapowiedział Kempf, zostanie także wdrożony plan pomocy dla os. Podwawelskiego, którego zieleń mocno ucierpiała w wyniku sobotniej burzy. - Będziemy współpracować ze spółdzielnią i mieszkańcami, którzy będą zapraszani do wspólnego sadzenia nowych drzew - dodał dyrektor ZZM.

