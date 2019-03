Udało się zidentyfikować ciało mężczyzny, które wyłowione zostało z Wisły w Krakowie – informuje Onet.pl. Należało do poszukiwanego od tygodni Akitaka Tsuzuki, pochodzącego z Japonii studenta Akademii Muzycznej.

Ciało zauważył przypadkowy przechodzień. Ok. godz. 12.00 poinformował on policję, że w rzece mogą znajdować się zwłoki.

Ciało mężczyzny wyłowiono w okolicach ulicy Ciepłowniczej, około 700 metrów od mostu na ulicy Nowohuckiej.

Trafiło ono do Zakładu Medycyny Sądowej. Jak informuje Onet.pl, udało się je zidentyfikować. Potwierdzono, że znalezione ciało należało do poszukiwanego studenta z Japonii. Akitaka Tsuzuki wyszedł z akademika Akademii Muzycznej przy ulicy Przemyskiej w Krakowie 17 stycznia tego roku. Od tamtej pory nikt go nie widział.

Ambasada poinformowała rodzinę mężczyzny. Sprawą zajmują się śledczy.

RadioZET.pl/Onet/BM